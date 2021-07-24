МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Аккумулятор мобильного телефона не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии, заряд лучше поддерживать на уровне 30-85%, тогда он будет служить дольше, сообщил РИА Новости начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.

"Базовые рекомендации по зарядке Li-ion аккумуляторов, которыми сегодня снабжается 99,9% всех телефонов, предлагают всегда держать заряд на уровне 30-85%. Считается, что этот режим дает минимальный износ элемента питания", — сообщил он. Эксперт объяснил, почему современные смартфоны "одноразовые"

Эксперт советует стараться не разряжать аккумулятор менее, чем на 30%, поскольку "длительное нахождение в разряженном состоянии снижает его ресурс", а также заряжать устройство регулярно, не дожидаясь его разрядки: "чем больше перерывы, тем выше скорость износа".

"Нельзя оставлять аккумулятор без контроля на зарядке, а также долго держать подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки. Встроенный контроллер не допустит аварийного превышения заряда, но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно", — отметил собеседник агентства.

По словам Верещагина, Li-ion аккумуляторы более устойчивы к нагреву, но "не любят даже начальных минусовых температур". Сочетание минусовой температуры воздуха и низкого или, еще хуже, нулевого, заряда — самые опасные условия для долговечности аккумулятора, отмечает эксперт. После длительного пребывания в таких условиях он "может сильно потерять в ресурсе и емкости или даже вовсе не оправиться".

"Аккумулятор — капризная вещь, и лучше, конечно, использовать оригинальные. Качество их изготовления и точность параметров выше, поэтому можно быть уверенным, что они прослужат дольше", — заключил эксперт.