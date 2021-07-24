МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Глава Twitter Джек Дорси объявил, что биткоин станет частью "большого будущего" компании. Об этом сообщает TechCrunch.

По его словам, биткоин можно легко интегрировать с сервисами и существующими продуктами социальной сети, например, подписками. Впрочем, где именно будет применяться оплата биткоином, гендиректор Twitter не уточнил. Объем мошенничества с криптовалютой в мире достиг миллиарда долларов

"Если в интернете есть собственная глобальная валюта, мы сможем намного быстрее развивать такие продукты, как Super Follows, Commerce, Subscriptions, Tip Jar, и благодаря этому мы сможем охватить каждого человека на планете», — пояснил Дорси. "Так что я думаю, что для Twitter и для акционеров Twitter чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали изучать криптовалюту и активно инвестировать в нее", — добавил он.

Помимо этого, Дорси уверен, что биткоин поможет победить людям финансовое неравенство. "Надеюсь, он поможет создать мир во всем мире. Монополии разрушают баланс и отвлекают от более крупных проблем", — отметил гендиректор Twitter.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.