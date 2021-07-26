МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Электромобили выделяют меньше выбросов, чем машины на двигателе внутреннего сгорания. Об этом говорится в опубликованном отчете Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT).

Миф о том, что электрокары загрязняют окружающую среду не меньше, чем традиционные автомобили, развеяли специалисты некоммерческой организации по анализу влияния автомобилей на экологию. По словам исследователя Георга Бикера (Georg Bieker), о вреде электромобилей любят говорить лоббисты автомобильный промышленности: "Мы хотели разобраться в этом и посмотреть, верны ли эти аргументы". В Канаде разрабатывают электромобиль, способный майнить криптовалюту

В отчете ICCT оценивались объемы выбросов от популярных электромобилей среднего размера, зарегистрированных в 2021 году в США, Европе, Индии и Китае. На данные страны приходится 70% глобальных продаж машин с электроприводом и данные, по версии ICCT, являются репрезентативными. Анализ показал, что в Европе выбросы электромобилей за весь срок службы на 66-69% ниже, чем у автомобилей, потребляющих топливо. Что же касается США, то за аналогичный период электрокары должны произвести на 60-68% выбросов меньше, в Китае — на 37-45%, в Индии — на 19-34%. Сниженные показатели в Азии связаны с тем, что в этих странах добыча электроэнергии преимущественно основана на сжигании угля.

Отмечается, что исследование было основано на том, что произведенный автомобиль находится в эксплуатации не менее 18 лет. Авторы отчета заявили, что электрокар однозначно экологичнее традиционного автомобиля. Также в материале говорится, что в случае машин на электротяге есть возможность дополнительно снизить выброс углерода при правильной утилизации выработанных батарей.

По словам Георга Бикера, электромобиль становится значительно экологичнее обычного автомобиля примерно через год после начала его использования. "Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания любого типа не способны обеспечить сокращение выбросов парниковых газов, необходимое нам для жизни в условиях изменения климата", — резюмировал исследователь.