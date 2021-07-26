ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Самый богатый человек в мире, основатель Blue Origin Джефф Безос предложил НАСА покрыть перерасходы средств в обмен на получение компанией контракта на разработку лунного посадочного модуля.

"Наконец Blue Origin примет твердый контракт по установленной цене за эту работу, покроет какие-либо перерасходы средств на разработку системы и защитит НАСА от опасений, связанных с ростов расходов партнеров", — написал Безос в письме главе НАСА Биллу Нельсону, которое размещено на сайте Blue Origin.

Отмечается, что Blue Origin предлагает восполнить дефицит бюджетного финансирования лунного посадочного модуля, отказавшись от всех платежей в текущем и следующих двух финансовых годах в размере до 2 миллиардов долларов. Также компания предлагает за свой счет содействовать разработке и запуску на низкую околоземную орбиту элемента для посадки на Луну.

Blue Origin стала третьей частной американской компанией, которая осуществила полет человека в космос. Единственной осуществляющей полеты на орбиту сегодня является принадлежащая Илону Маску SpaceX, принадлежащая Безосу Blue Origin планирует коммерческие суборбитальные полеты и работает над возможностью создания корабля для полетов на Луну, принадлежащая британцу Ричарду Брэнсону Virgin Galactic готовится к началу коммерческих полетов на границу с космосом. Брэнсон совершил полет на своем аппарате Unity в начале июля. Эксперт сказал, когда Amazon и Virgin Galactic планируют купить биткоин

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США по-прежнему ставят своей целью "вернуть человека" на Луну в 2024 году, но призвал "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию.

Предыдущая администрация США объявила о реализации программы возвращения человека на Луну, получившей название Artemis. Она предусматривает несколько этапов: орбитальный полет, создание окололунной станции и затем высадку экипажа на поверхность Луны.