МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман назвал опасную в iPhone функцию. Об этом сообщило издание Forbes.

Он рассказал, что речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi, которое следует отключить. Специалист посоветовал зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и поставить галочку на отметке "Спросить". Смартфоны Apple получат ускоренную зарядку

Доффман объяснил, что открытые настройки присоединения позволяют мошенникам создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. В итоге у злоумышленников появляется возможность перехватывать трафик или прервать доступ к сети, создавая видимость подключения к нему.

Эксперт добавил, что, проходя процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа, пользователи рискуют подхватить вредоносную программу.

Доффман также посоветовал отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi и отдать предпочтение сотовой связи.