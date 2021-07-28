МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Выход грузовика Tesla Semi задержится до 2022 года. Об этом сообщает издание Business Insider.

Срыв старта производства грузовика на электрической тяге связан с проблемами с цепочкой поставок и ограниченной доступностью аккумуляторных элементов. Из письма для акционеров Tesla следует, что корпорация вынуждена отложить начало производства Semi на 2022 год. Точные сроки запуска не указываются. В сообщении говорится, что Tesla намерена закончить строительство новых заводов в Берлине и Остине до конца года. Илон Маск обрушился с резкой критикой на Apple

Скорее всего, компания отложит и старт производства пикапа Cybertrack. Глава Tesla Илон Маск напрямую не дал никаких комментариев по задержке, однако журналисты нашли подтверждение этого факта в отчете о финансовых результатах.

Авторы издания напомнили, что Маск допускал возможность срыва в январе. Тогда он предостерегал инвесторов, что задержка производства грузовиков может возникнуть из-за нехватки аккумуляторов.

Анонс электрического седельного тягача Semi состоялся в ноябре 2017 года. По словам инженеров компании, машина может поднять до 36 тонн груза. Tesla Semi разгоняется до 100 километров в час за пять секунд, запас хода на одном заряде составляет 800 километров.