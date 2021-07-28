МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Apple отчиталась о рекордной квартальной прибыли в 21,7 миллиарда долларов. Это лучший результат за 45-летнюю историю компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Илон Маск обрушился с резкой критикой на Apple

За квартал, который закончился в июне, выручка IT-гиганта выросла на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила 81,4 миллиарда долларов. Кроме того, выручка от продажи iPhone выросла с 26,41 миллиарда до 39,57 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.