МОСКВА, 28 июля — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен принять меры по обеспечению кибербезопасности крупнейших американских компаний, сообщает РИА Новости. Для этого планируется подготовить меморандум о безопасности критической инфраструктуры страны от кибератак. Байден: остановка строительства "Северного потока-2" невозможна

По данным источников из администрации президента США, Байден намерен поручить министерству торговли и министерству внутренней безопасности выработать официальные цели по обеспечению кибербезопасности. Документ также должен придать официальный характер последним мерам руководства страны в данной сфере, предусматривающим добровольное сотрудничество частных компаний с властями.

Отмечается, что руководство США помимо добровольного формата участия компаний допускают возможность ввода обязательных мер, в том числе закрепленных законодательно конгрессом.