МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости. Каждый шестой россиянин считает себя успешным

"Традиционно рейтинг высокооплачиваемых удаленных вакансий возглавляет предложение работы из ИТ-сферы. В компанию по разработке мобильных приложений требуется Flutter-разработчик. Ему готовы платить до 300 000 рублей", — рассказал сервис.

В обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от 2 лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter. Работодатель обещает сложные, но интересные и амбициозные задачи.

На втором месте оказался аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, он может рассчитывать на зарплату в 230 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях к вакансии работодатель указал стаж не менее 3 лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.

Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчётность. А доход в 120 тысяч обещают главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК). В его обязанности входит проектирование вентиляции, разработка технического задания и выполнение предварительных расчетов.

Столько же может зарабатывать Digital performance manager. Этот специалист будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. Также 120 тысяч предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.

Читайте также:

Исследование показало, кто будет зарабатывать больше всех в августе