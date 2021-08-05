МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Согласно разработанным Минцифры поправкам к закону о госуслугах, компаниям с 49-процентным участием иностранного капитала запрещается собирать и использовать биометрические данные россиян. Документ устанавливает еще одно ограничение — капитал компании должен быть не ниже 500 млн рублей, пишет "Коммерсант". В список компаний, теряющих право использовать биометрию, попадают крупные банки, например, "Тинькофф", "Авито", Airbnb, Booking.com, "Яндекс".

Биометрия скоро станет необходимой для получения некоторых госуслуг

Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2022 года.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что "жесткие" и "нерыночные" требования ударят по крупнейшим российским IT-компаниям.

В Министерстве цифрового развития, комментируя поправки к закону о госуслугах, назвали документ конкретизирующим порядок аккредитации компаний для работы с биометрией.