МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Согласно разработанным Минцифры поправкам к закону о госуслугах, компаниям с 49-процентным участием иностранного капитала запрещается собирать и использовать биометрические данные россиян. Документ устанавливает еще одно ограничение — капитал компании должен быть не ниже 500 млн рублей, пишет "Коммерсант". В список компаний, теряющих право использовать биометрию, попадают крупные банки, например, "Тинькофф", "Авито", Airbnb, Booking.com, "Яндекс". 

Процедура снятия биометрических данных

Биометрия скоро станет необходимой для получения некоторых госуслуг

Как пишет издание, согласно законопроекту Минцифры, власти разрешат использовать такие данные россиян компаниям с лицензией и правом собственности на криптографические средства шифрования. А такие базы можно будет создавать компаниям с собственным капиталом не меньше 500 млн рублей.

Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2022 года.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что "жесткие" и "нерыночные" требования ударят по крупнейшим российским IT-компаниям.

В Министерстве цифрового развития, комментируя поправки к закону о госуслугах, назвали документ конкретизирующим порядок аккредитации компаний для работы с биометрией.