Издание 9to5mac.com: Apple скоро анонсирует систему сканирования фото из памяти смартфона
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Компания Apple планирует в скором времени анонсировать систему сканирования фотографий, сохранённых в памяти смартфона. Эта система предназначена для обнаружения изображений жестокого обращения с детьми, а в ее основе лежит алгоритм хеширования. Об этом сообщает
издание 9to5mac.com.
Для того, чтобы обеспечить сохранность личных данных пользователей, сканирование изображений будет производится локально, то есть средствами самого пользовательского устройства, без передачи данных в облако. В процессе сканирования система будет сравнивать фото на телефоне с данными известных Apple изображений незаконного содержания. При возникновении совпадений с образцами система предположительно будет обращаться к администратору, который проведёт дальнейшую работу.
В основе решения лежат алгоритмы хеширования, которые уже используются в облачном хранилище iCloud при выгрузке фото. В общих чертах подобным образом работает система машинного обучения, которая позволяет Apple Photo распознавать объекты.
Тем не менее, эксперт по вопросам криптографии и безопасности Мэтью Грин отозвался о вероятном нововведении с изрядной долей скептицизма. Он напомнил, что "хеширующие алгоритмы несовершенны, они могут приводить к ложным положительным срабатываниям". Кроме того, фотографии в iCloud не защищены сквозным шифрованием. На серверах Apple они действительно хранятся в зашифрованном виде, однако ключи для расшифровки данных есть у самой Apple.
Появление подобной системы "локального досмотра" может также означать, что в перспективе данные на серверах Apple всё же получат сквозное шифрование. В противном случае, отметил Грин, компания вообще не стала бы вкладываться в подобное решение.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210805/834383835.html