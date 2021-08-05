МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Компания Apple планирует в скором времени анонсировать систему сканирования фотографий, сохранённых в памяти смартфона. Эта система предназначена для обнаружения изображений жестокого обращения с детьми, а в ее основе лежит алгоритм хеширования. Об этом сообщает

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Для того, чтобы обеспечить сохранность личных данных пользователей, сканирование изображений будет производится локально, то есть средствами самого пользовательского устройства, без передачи данных в облако. В процессе сканирования система будет сравнивать фото на телефоне с данными известных Apple изображений незаконного содержания. При возникновении совпадений с образцами система предположительно будет обращаться к администратору, который проведёт дальнейшую работу.

В основе решения лежат алгоритмы хеширования, которые уже используются в облачном хранилище iCloud при выгрузке фото. В общих чертах подобным образом работает система машинного обучения, которая позволяет Apple Photo распознавать объекты.

Тем не менее, эксперт по вопросам криптографии и безопасности Мэтью Грин отозвался о вероятном нововведении с изрядной долей скептицизма. Он напомнил, что "хеширующие алгоритмы несовершенны, они могут приводить к ложным положительным срабатываниям". Кроме того, фотографии в iCloud не защищены сквозным шифрованием. На серверах Apple они действительно хранятся в зашифрованном виде, однако ключи для расшифровки данных есть у самой Apple.

Появление подобной системы "локального досмотра" может также означать, что в перспективе данные на серверах Apple всё же получат сквозное шифрование. В противном случае, отметил Грин, компания вообще не стала бы вкладываться в подобное решение.