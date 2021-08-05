БРЮССЕЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Индустрия 3D печати будет расти на 25-30% ежегодно в ближайшие два десятилетия, считает глава отдела анализа международной торговли Рауль Леринг (Raoul Leering) ING.

"Рост 3D-печати замедлился до 7,5% в 2020 году из-за рецессии, вызванной COVID-19. Но проявившаяся уязвимость цепочек поставок и восстановление экономики могут стать катализаторами для восстановления. Мы ожидаем роста на 25-30%, что немного выше, чем в годы до COVID-19 ", — говорится в его заметке, поступившей в РИА Новости.

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Пандемия вызвала сбои в цепочках поставок, что привело к нехватке различных промежуточных и конечных продуктов. В некоторых из этих случаев на помощь приходила 3D-печать. Легкость, с которой 3D-принтеры могут переключаться с производства одного продукта на производство совершенно другого, позволяет легко покрывать неудовлетворённый спрос, появляющийся при нехватке поставок из других источников, отметил Леринг.

"Сбои в поставках из-за COVID-19 дали бизнесу 3D-печати возможность показать себя. 3D-принтеры сыграли свою роль, когда традиционные машины не могли справиться с растущим спросом на маски для лица, носовые тампоны и детали аппаратов ИВЛ", — отмечает эксперт.

Кроме того, COVID-19 может стать шоком, который нужен многим руководителям компаний, чтобы преодолеть страх перед новыми технологиями.

При этом в ING не ожидают, что в обозримом будущем 3D-печать будет применятся для массового производства. Это связано, в частности, с тем, что производство с использованием принтеров в ближайшее время вряд ли станет достаточно быстрым, чтобы сделать печать стандартизированной продукции, такой как мешки для мусора или бутылки, экономически рентабельной.