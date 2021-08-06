МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Вероятность для российского бизнеса столкнуться с вредоносным программным обеспечением выше среднего показателя в мире, сообщила компания-разработчик программного обеспечения в сфере цифровой безопасности Avast. СМИ: Apple будет досматривать все IPhone на предмет запрещенного контента

Данная информация представлена в отчете Avast Global PC Risk Report об угрозах для ПК, заблокированных компанией в марте-апреле 2021 года, результаты сравниваются с данными 2020 года за аналогичный период.

"Согласно отчету, в России вероятность того, что бизнес столкнется с любым типом вредоносного ПО для ПК, составляет 20,64%. Это выше, если сравнивать со средним показателем в мире", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что вероятность столкновения бизнеса с киберугрозами выросла во всем мире за год на 24% — с 11,25% до 13,9%. Кроме того, коэффициент риска поражения бизнеса продвинутыми угрозами (ранее не замеченные, разработанные для обхода распространенных технологий защиты, включенных в защитное ПО) в России составил 4,17%, в целом в мире — 2,29%.

"Из-за пандемии многие компании были вынуждены в очень сжатые сроки перевести своих сотрудников на удаленную работу из дома. Это создало серьезные проблемы для безопасности: далеко не каждая организация была готова предоставить доступ через VPN и решения для удаленного доступа", — рассказал директор по анализу угроз Avast Михал Салат, слова которого приводятся в сообщении.

Avast — одна из крупнейших в мире компаний, разрабатывающих защитное ПО. Основана в 1991 году в Чехии. Одними из крупнейших рынков для Avast являются США и Канада, Бразилия, Франция, Россия и Германия.