Как за россиянами следят злоумышленники, силовые ведомства и крупные компании
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Современное общество больше не делится на "офлайн" и "онлайн". Мы все прикованы к мессенджерам и соцсетям. Даже у младшеклассников есть смартфоны с возможностью выхода в Интернет. Однако есть те, кто сопротивляется: ограничивает себя в использовании гаджетов или вообще отказывается от смартфонов в пользу кнопочных телефонов.
Эксперты выделяют три группы людей, которые по той или иной причине не пользуются современными телефонами.
"Первые — глубокие консерваторы, для которых бескнопочные телефоны до сих пор новая технология. Вторая — желающие заниматься противоправной деятельностью. Третья — параноики, знающие, как смартфоны собирают информацию о владельце", перечисляет генеральный директор компании "Код Безопасности" Андрей Голов.
Отчасти, их доводы не без основательны. Роль интернета и мобильной связи в нашей жизни настолько возросла, что к ней с каждым годом притягивается все больше и больше внимания со стороны правоохранительных органов, злоумышленников и коммерческих компаний.
КТО СЛЕДИТ ЗА НАМИ
Через устройства за нами могут следить операторы таргетированной рекламы. Они формируют цифровой профиль пользователя в соответствии с действиями на смартфоне. Это необходимо, чтобы показать пользователю релевантную рекламу, говорит Голов.
Например, поисковики и крупные компании собирают цифровые данные на своих пользователей, которые затем можно продать или объединить. Такие данные интересны производителям товаров, рекламным конгломератам, добавляет эксперт в области оказания услуг хостинга и регистрации доменных имен Александр Хмыль.
Следить за пользователями также могут силовые структуры. Но тут важно очень четко понимать, кто может быть объектом слежки. Вряд ли рядовой гражданин может привлекать к себе столько внимания и усилий со стороны спецслужб.
Вместе с тем, Россия в первом полугодии 2020 года стала лидером по числу людей, столкнувшихся со слежкой через шпионское программное обеспечение в смартфоне.
Злоумышленники используют множество способов узнать персональные данные потенциальных жертв: чаще всего они получают имена и телефоны россиян из "брешей" в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан, а также через мошеннические сайты.
При этом злоумышленники не фокусируются на определенной персоне, а находят доступную информацию по широкому кругу лиц и работают, как говорится "на удачу", — поясняет Хмыль.
КТО ВЕРНЕТ ДОВЕРИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Впрочем, цифровая безопасность граждан в большей степени сегодня зависит от действий государства, а не от уязвимости операционных систем для гаджетов и разработок операторов мобильной связи.
Если руководство какой –либо страны решит отлеживать своих граждан, то будьте уверены, вы не скроетесь. К примеру, в марте этого года о своем намерении отслеживать по геолокации смартфонов всех, кто мог контактировать с людьми, заболевшими COVID-19 заявили российские власти.
"Организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица", – так сформулировано требование Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в адрес российского Минкомсвязи.
Кремль в свою очередь поспешил заявить, что не считает подобное вмешательство в частную жизнь граждан нарушением действующего законодательства. Да и сами производители гаджетов также не заинтересованы в цифровой свободе потребителей, так как используют полученные с устройств данные для последующей продажи, отмечает Голов.
"В то же самое время все взаимодействие с цифровыми организациями построено на предоставлении доступа к персональным данным пользователей. Защита персональных данных зависит не только от того, доверяете ли вы смартфону, но и доверяете ли вы организациям, с которыми взаимодействуете", — поясняет управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.
Да и чтобы обеспечить защиту данных пользователя, стоимость смартфона должна увеличиться в несколько раз. Так, к примеру, поступила компания Apple, которая объявила приоритетом конфиденциальность для своих устройств, стоимость которых, к слову, очень высока.
Пользователи iPhone сами выбирают, какой информацией и с кем делиться, но и цена устройства в разы превышает "бюджетники" на Android.
Вполне возможно, за Apple последуют и другие компании, рассуждает Шерман. Производители смартфонов и разработчики операционных систем станут предоставлять пользователям все больше возможностей для защиты данных от попадания во внешнюю среду.
Однако и эти меры не могут гарантировать пользователям полную защиту персональных данных.
"Мы все живем в цифровом мире. Смартфоны в любом случае собирают про нас гигантский объем информации. Нужно просто смириться с тем, что наш телефон знает о нас больше, чем мы сами. Эта ситуация в ближайшее время никак не поменяется", — считает эксперт.
Совсем отказываться от использования гаджетов в пользу кнопочной "звонилки" тоже не имеет смысла – если вы не связаны с большими деньгами и секретами. Так вы ограничите самому себе доступ к информации и не сможете использовать многие государственные цифровые сервисы – привычные действия займут непривычно много времени. Кроме того, вы лишитесь возможности оперативной связи по мессенджеру и даже навигатора, без которого многие уже не способны ориентироваться на местности.
Впрочем, число тех, кто выбирает жизнь без смартфона, растет. По данным российских сетей продажи электроники и бытовой техники, продажи кнопочных телефонов в текущем году выросли впервые за последние 10 лет. При этом нередко их покупает молодежь, которая хочет "жить настоящей жизнью", не отдавая ее в управление модным устройствам. Правда, долго мириться с "провалом" в привычном существовании могут немногие.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210807/834375372.html