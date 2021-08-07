МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Современное общество больше не делится на "офлайн" и "онлайн". Мы все прикованы к мессенджерам и соцсетям. Даже у младшеклассников есть смартфоны с возможностью выхода в Интернет. Однако есть те, кто сопротивляется: ограничивает себя в использовании гаджетов или вообще отказывается от смартфонов в пользу кнопочных телефонов.

Эксперты выделяют три группы людей, которые по той или иной причине не пользуются современными телефонами. Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона

"Первые — глубокие консерваторы, для которых бескнопочные телефоны до сих пор новая технология. Вторая — желающие заниматься противоправной деятельностью. Третья — параноики, знающие, как смартфоны собирают информацию о владельце", перечисляет генеральный директор компании "Код Безопасности" Андрей Голов.

Отчасти, их доводы не без основательны. Роль интернета и мобильной связи в нашей жизни настолько возросла, что к ней с каждым годом притягивается все больше и больше внимания со стороны правоохранительных органов, злоумышленников и коммерческих компаний.

КТО СЛЕДИТ ЗА НАМИ

Через устройства за нами могут следить операторы таргетированной рекламы. Они формируют цифровой профиль пользователя в соответствии с действиями на смартфоне. Это необходимо, чтобы показать пользователю релевантную рекламу, говорит Голов.

Например, поисковики и крупные компании собирают цифровые данные на своих пользователей, которые затем можно продать или объединить. Такие данные интересны производителям товаров, рекламным конгломератам, добавляет эксперт в области оказания услуг хостинга и регистрации доменных имен Александр Хмыль.

Следить за пользователями также могут силовые структуры. Но тут важно очень четко понимать, кто может быть объектом слежки. Вряд ли рядовой гражданин может привлекать к себе столько внимания и усилий со стороны спецслужб.

Вместе с тем, Россия в первом полугодии 2020 года стала лидером по числу людей, столкнувшихся со слежкой через шпионское программное обеспечение в смартфоне.

Злоумышленники используют множество способов узнать персональные данные потенциальных жертв: чаще всего они получают имена и телефоны россиян из "брешей" в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан, а также через мошеннические сайты.

При этом злоумышленники не фокусируются на определенной персоне, а находят доступную информацию по широкому кругу лиц и работают, как говорится "на удачу", — поясняет Хмыль.

КТО ВЕРНЕТ ДОВЕРИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Впрочем, цифровая безопасность граждан в большей степени сегодня зависит от действий государства, а не от уязвимости операционных систем для гаджетов и разработок операторов мобильной связи.

Если руководство какой –либо страны решит отлеживать своих граждан, то будьте уверены, вы не скроетесь. К примеру, в марте этого года о своем намерении отслеживать по геолокации смартфонов всех, кто мог контактировать с людьми, заболевшими COVID-19 заявили российские власти. Пользователям объяснили, как вычислить прослушку по телефону

"Организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица", – так сформулировано требование Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в адрес российского Минкомсвязи.

Кремль в свою очередь поспешил заявить, что не считает подобное вмешательство в частную жизнь граждан нарушением действующего законодательства. Да и сами производители гаджетов также не заинтересованы в цифровой свободе потребителей, так как используют полученные с устройств данные для последующей продажи, отмечает Голов.

"В то же самое время все взаимодействие с цифровыми организациями построено на предоставлении доступа к персональным данным пользователей. Защита персональных данных зависит не только от того, доверяете ли вы смартфону, но и доверяете ли вы организациям, с которыми взаимодействуете", — поясняет управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

Да и чтобы обеспечить защиту данных пользователя, стоимость смартфона должна увеличиться в несколько раз. Так, к примеру, поступила компания Apple, которая объявила приоритетом конфиденциальность для своих устройств, стоимость которых, к слову, очень высока.

Пользователи iPhone сами выбирают, какой информацией и с кем делиться, но и цена устройства в разы превышает "бюджетники" на Android.

Вполне возможно, за Apple последуют и другие компании, рассуждает Шерман. Производители смартфонов и разработчики операционных систем станут предоставлять пользователям все больше возможностей для защиты данных от попадания во внешнюю среду.

Однако и эти меры не могут гарантировать пользователям полную защиту персональных данных.

"Мы все живем в цифровом мире. Смартфоны в любом случае собирают про нас гигантский объем информации. Нужно просто смириться с тем, что наш телефон знает о нас больше, чем мы сами. Эта ситуация в ближайшее время никак не поменяется", — считает эксперт.

Совсем отказываться от использования гаджетов в пользу кнопочной "звонилки" тоже не имеет смысла – если вы не связаны с большими деньгами и секретами. Так вы ограничите самому себе доступ к информации и не сможете использовать многие государственные цифровые сервисы – привычные действия займут непривычно много времени. Кроме того, вы лишитесь возможности оперативной связи по мессенджеру и даже навигатора, без которого многие уже не способны ориентироваться на местности. Специалист назвал лучшие способы найти похищенный гаджет

Впрочем, число тех, кто выбирает жизнь без смартфона, растет. По данным российских сетей продажи электроники и бытовой техники, продажи кнопочных телефонов в текущем году выросли впервые за последние 10 лет. При этом нередко их покупает молодежь, которая хочет "жить настоящей жизнью", не отдавая ее в управление модным устройствам. Правда, долго мириться с "провалом" в привычном существовании могут немногие.