МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Глава мессенджера WhatsApp Уилл Кэткарт считает, что новый софт Apple будет использоваться в интересах корпорации и властей разных стран, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. IPhone и Samsung сместили с вершины

Напомним, что ранее американская компания Apple ранее объявила о планах сканировать смартфоны своих пользователей на наличие в них изображений с детской порнографией.

"Я считаю, что это неправильный подход и препятствие для конфиденциальности людей во всем мире. Люди спрашивали, примем ли мы эту систему для WhatsApp. Ответ — нет", — отметил менеджер.

Он добавил, что Apple давно нужно было делать больше для борьбы с незаконным контентом. Однако выбранный компанией подход привносит в мир "нечто крайне тревожное".

По мнению Кэткарта, вместо того, чтобы предоставить своим пользователям возможность жаловаться на запрещенный контент, Apple создала "софт, который может сканировать все личные фото на вашем телефоне — даже те, которыми вы ни с кем не делились". СМИ: Apple будет досматривать все IPhone на предмет запрещенного контента

"Это созданная и управляемая Apple система слежки, которую можно легко использовать для сканирования личных данных на предмет того, что компания или власти захотят контролировать. Страны, где продаются iPhone, будут по-разному определять, что является приемлемым [на вашем устройстве]", — пояснил он свою позицию.

Напомним, что Apple начнет проверять переписку и содержимое iCloud на наличие изображений с детской порнографией. Об этом корпорация сообщила ночь на 6 августа.

"Приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения, чтобы предупреждать о чувствительном контенте, сохраняя при этом недоступность прочтения личной переписки для Apple. iOS и iPadOS будут использовать новые криптографические приложения, чтобы ограничить распространение материалов с детской порнографией в интернете", — сообщала компания.