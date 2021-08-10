МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Если компьютер завис, то не следует спешить и совершать действия, которые только ухудшают ситуацию, посоветовал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Эксперт объяснил, как зашифровать секретный файл при отправке

Так, не следует при этом многократно нажимать на клавиши в надежде получить отклик. Подобное поведение крайне негативно сказывается на работоспособности софта, отметил эксперт.

"Я склоняюсь к тому, что каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу. Постоянно нажимать на кнопки и кликать мышью в этот момент не стоит", – объяснил Кузьменко.

В таких случаях, по его словам, следует набраться терпения и дождаться отклика системы, а если его не последовало, то прибегнуть к перезагрузке. При регулярном возникновении таких проблем нужно прежде всего обратить внимание на мощность и возраст компьютера.

"Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Все упирается в "железо". И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность", — пояснил эксперт.

По его словам, если и можно запустить современные программы на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить, откликаться с задержкой, зависать и так далее.

Кузьменко посоветовал всегда держать систему и "железо" в актуальном состоянии — это поможет предотвратить появление задержек с откликами, непредвиденного отключения программ и прочих проблем.

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