МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мошеннические сайты живут очень недолго, их создатели рассчитывают на массовость, рассказал РИА Новости руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко. Эксперт рассказал о самых распространенных видах мошенничества в сети

Фишинговые сайты используются для кражи данных, например, банковских карт.

"Срок жизни фишинговых и других мошеннических сайтов действительно небольшой. Поэтому обычно злоумышленники делают ставку на массовость: создают сразу несколько ресурсов с минимальными отличиями и располагают их на недавно созданных доменах в недорогих зонах, например XYZ, SITE, BUZZ", — сообщил эксперт.

По мнению руководителя направления ESET Threat Intelligence Александра Пирожкова, фишинговые сайты блокируются только после того, как накопится определенное количество жертв мошенников.

"Жалобы пользователей, а также индикаторы компрометации антивирусных компаний становятся сигналом для хостинг-провайдеров для блокировки вредоносного сайта", — отметил Пирожков.

Для предотвращения попадания на фишинговые сайты, специалисты рекомендуют устанавливать на компьютеры, ноутбуки и смартфоны антивирусное ПО. При переходе на подобный ресурс пользователю придет уведомление о том, что сайт небезопасен.

Читайте также:

Сбербанк обнаружил новый метод кражи денег россиян через мессенджеры