МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok по итогам 2020 года стал самым скачиваемым приложением среди социальных сетей, сместив с этого места Facebook Messenger, говорится в исследовании японской газеты Nikkei. Эксперт рассказал, что нельзя делать при зависании компьютера

"Мировое исследование загрузок приложений в 2020 году показывает, что TikTok, разработанное в Китае приложение для обмена видео, впервые с начала проведения исследования в 2018 году, возглавило список социальных сетей", — пишет издание.

Годом ранее TikTok занимал четвертое место. Сам Facebook остается на втором месте, WhatsApp — на третьем, Instagram поднялся на четвертую с пятой строчки, а Facebook Messenger опустился на пятое место с первого (все они принадлежат американской корпорации Facebook).

Telegram в свою очередь поднялся с восьмой на седьмую строчку рейтинга приложений. "По мере роста обеспокоенности по поводу конфиденциальности данных Telegram, приложение для обмена сообщениями, в котором можно их удалять, также занимало высокое место в списке в течение года, когда пандемия COVID-19 привела к увеличению использования социальных сетей", — отмечается в сообщении.

Twitter за год опустился на десятое место с девятого.

Основанная в 2012 году компания ByteDance превратила TikTok в одно из самых популярных сетевых приложений по всему миру, которое только в США насчитывает более 100 миллионов пользователей.