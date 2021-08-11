МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Спрос на полупроводники обещает быть выше предложения, значит, цены будут расти. Это будет стимулировать рост выручки и рекордных прибылей компаний, которые разрабатывают и производят чипы, пишет управляющий партнер Capital Lab Евгений Шатов для Forbes.

"Руководители многих компаний, в цепочке поставок которых присутствуют чипы, во время выхода отчетности за II квартал 2021-го снизили прогнозы выручки по итогам года, по большей части обоснованием служил дефицит полупроводников, который сохранится на ближайшие полгода-год. Volkswagen AG урезал годовой прогноз, указав, что сбои с поставками затронули всю отрасль. BMW AG заявил, что ожидает нехватки производства около 90 000 автомобилей в 2021 году, что эквивалентно почти 10% от поставок в первом полугодии", — отмечает эксперт в своей колонке.

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"Среди компаний, которые стоит рассмотреть в погоне за трендом нехватки полупроводников, стоит отметить и самих производителей, и поставщиков оборудования (ASML, Lam Research). Это более долгосрочная ставка, так как именно их будут привлекать для поставок оборудования для производства и обустройства новых заводов, например, в США и ЕС", — полагает автор колонки.

По его мнению, дефицит микросхем, нужных для производства компьютеров, смартфонов, электромобилей не закончится в 2021 году, хотя проблему решают уже на мировом уровне.

Шатов перечислил отрасли, которые больше всего пострадали от нехватки микросхем: автопроизводители, интернет-провайдеры, производители компьютеров и компьютерной техники, смартфонов, игровых приставок, а также бытовой техники.

Эксперт утверждает, что сложившаяся ситуация производителям микросхем на руку, за счет нее их прибыль выросла до рекордных показателей. Потери автомобильной отрасли, например, Шатов оценил в $110 миллиардов.