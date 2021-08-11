МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Samsung представил новые смартфоны Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G с гибким экраном, предзаказ на устройства в России открылся 11 августа, говорится в пресс-релизе компании.

"Samsung Electronics представляет новые устройства с гибким экраном, Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G, сочетающие в себе утонченный дизайн и передовые технологии", — сообщила компания.

Оформление предзаказа в России доступно с 17:00 часов 11 августа в онлайн- и официальных магазинах бренда, а также у партнеров.

Рекомендованная цена Galaxy Z Fold3 5G в России составит 159 990 рублей за версию с 256 ГБ памяти и по цене 169 990 рублей за версию с 512 ГБ. Смартфон имеет 7,6-дюймовый экран Infinity Flex с частотой обновления 120 Гц и поддерживает первое электронное перо S Pen для складных смартфонов. В данной модели расширены функции Flex-режима, позволяющие присоединиться к видеоконференции на верхней части экрана и делать заметки внизу дисплея.

Модель Galaxy Z Flip3 будет доступна в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах, рекомендованная цена — 89 990 рублей за версию с 128 ГБ и по цене 94 990 рублей за версию с 256 ГБ. Функции камеры и режим Flex позволяют делать селфи без помощи рук и снимать фото или видео в сложенном состоянии смартфона.

По итогам испытаний, проведенных компанией, смартфоны способны выдержать 200 тысяч складываний на протяжении 5 лет стандартного использования, гаджеты поддерживают влагозащиту по стандарту IPX,