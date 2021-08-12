МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян (77%) уверены в том, что за ними осуществляется слежка при помощи мобильных устройств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании ESET. Роскачество рассказало, как не пустить мошенников в свой мобильный банк

Наименьшие опасения по поводу возможной слежки (35%) высказала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Молодые люди назвали подобные сомнения проявлением паранойи. При этом опрошенных старше 35 лет слежка гаджетов волнует больше.

В то же время 39,5% респондентов считают, что отслеживается история поиска на всех устройствах, 25,5% заявили, что передаются все действия, которые производятся на устройстве, а 14,1% полагают, что за ними ведется слежка с помощью микрофона и камеры гаджета. 20,9% россиян полагают, что используются все вышеперечисленные средства.

В качестве причины, по которой компании собирают персональные данные, 65% участников исследования назвали настройку таргетированной рекламы. Также 47% и 39% опрошенных заявили, что данные используют спецслужбы и мошенники соответственно. Пользователям рассказали, когда необходимо перезагрузить смартфон

Отмечается, что больше всего из последствий слежки россияне боятся использования их личных данных мошенниками, утечки интимных видео и фотографий, чтения переписки и прослушивания разговоров, а также изучения привычек и интересов.