МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Свежую функцию WhatsApp для смартфонов анонсировала компания Samsung на презентации новых гаджетов. Как сообщается на портале Digital Trends, разработчики мессенджера решили проблему, которую некоторые пользователи приложения считали одной из главных. Россияне рассказали о том, как гаджеты следят за ними

Новая функция теперь дает возможность пользователям безопасно передавать историю чатов между устройствами, работающими на iOS и Android. Для переноса юзеру понадобится кабель Lightning на USB-C. До того, как появилось нововведение, владельцы iPhone не могли загрузить историю чатов на устройство с другой операционной системой.

В настоящее время возможность работает только на недавно представленных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. В будущем компания обещает расширить поддержку до всех устройств бренда под управлением Android 10 и выше. Пока неизвестно, когда функция появится на Android-смартфонах других производителей.