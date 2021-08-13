МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Планы американской компании Apple о внедрении в устройства пользователей инструмента поиска детской порнографии вызвали полемику в рядах ее собственных сотрудников. Россияне рассказали о том, как гаджеты следят за ними

На прошлой неделе Apple анонсировал обновление для операционных систем, которое будет сканировать снимки при загрузке в "облачное" хранилище данных и сопоставлять их с базой изображений сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

Как сообщили агентству Рейтер источники в компании, ее сотрудники оставили в корпоративном мессенджере Slack порядка 800 сообщений по этому поводу. Многие из них выражают обеспокоенность внедрением новой функции, которая, по их мнению, может стать инструментом для цензуры в руках репрессивных правительств. Другие участники обсуждения говорят об ущербе для репутации компании как флагмана по защите персональных данных.

Как отмечается, объем и продолжительность этой внутрикорпоративной дискуссии не имеет аналогов с обсуждениями вопросов безопасности устройств, имевших место в прошлом.

Планируемые Apple нововведения были настороженно встречены экспертами, которые опасаются, что новые функции ослабят конфиденциальность и могут быть использованы для доступа к персональным данным. Компания уже пообещала не уступать возможным требованиями властей о расширении сферы использования новых мониторинговых функций своей техники.

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