Рейтер узнал, что планы Apple внедрить функцию слежки в устройствах вызвали возражения сотрудников
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Планы американской компании Apple о внедрении в устройства пользователей инструмента поиска детской порнографии вызвали полемику в рядах ее собственных сотрудников.
На прошлой неделе Apple анонсировал обновление для операционных систем, которое будет сканировать снимки при загрузке в "облачное" хранилище данных и сопоставлять их с базой изображений сексуальных преступлений против несовершеннолетних.
Как сообщили агентству Рейтер источники в компании, ее сотрудники оставили в корпоративном мессенджере Slack порядка 800 сообщений по этому поводу. Многие из них выражают обеспокоенность внедрением новой функции, которая, по их мнению, может стать инструментом для цензуры в руках репрессивных правительств. Другие участники обсуждения говорят об ущербе для репутации компании как флагмана по защите персональных данных.
Как отмечается, объем и продолжительность этой внутрикорпоративной дискуссии не имеет аналогов с обсуждениями вопросов безопасности устройств, имевших место в прошлом.
Планируемые Apple нововведения были настороженно встречены экспертами, которые опасаются, что новые функции ослабят конфиденциальность и могут быть использованы для доступа к персональным данным. Компания уже пообещала не уступать возможным требованиями властей о расширении сферы использования новых мониторинговых функций своей техники.
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