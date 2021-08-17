МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Биометрию в настоящее время нельзя применять для подтверждения финансовых операций, в том числе и потому, что меняются сами биометрические особенности человека, например, у женщин во время беременности, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Автодилеры сообщили о дефиците машин Lada

По его словам, в настоящее время нельзя использовать биометрию для подтверждения транзакций, во-первых, из-за ошибок при оцифровке таких данных. А во-вторых, из-за того, что сами биометрические особенности у человека меняются.

"Например, сканеры глаз не работают для беременных, в этом положении у женщин происходят некоторые изменения в сетчатке глаза", — указал Голованов.

Единая биометрическая система (ЕБС), разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.