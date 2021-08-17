МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Власти выделят 336,5 миллиона рублей на сбор данных о пользователях сотовой связью. Техническим обеспечением и разработкой системы сбора данных займется подведомственный Роскомнадзору "Главный радиочастотный центр", пишет Forbes.

Роскомнадзор выиграл у Google суд по блокировке роликов на YouTube

Сотовый операторы будут передавать информацию о пользователях в систему. Доступ к ней Роскомнадзор получит уже к концу 2021 года.

Среди данных, которые окажутся в распоряжении ведомства, — фамилия, имя, отчество, место жительства абонента, факты о звонках и передаче данных, а также информация об оборудовании.

При этом достоверность сведений о клиентах операторы должны проверять сами.

Как сообщает издание, в Минцифре заверили, что содержание звонков и сообщений не будет передаваться сотовыми операторами.