МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Американская компания Facebook запретила контент, связанный с движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, сообщает телеканал CNBC.

"Талибан"* находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили им (пользоваться — ред.) нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", — сообщил телеканалу представитель Facebook. Германия прекратила оказывать экономическую помощь Афганистану

Как отмечает сервис, Facebook удалит учетные записи, ведущиеся талибами* или от их имени, а также те профили, в которых есть высказывания в поддержку движения.

Представитель компании заявил, что в Facebook создали специальную группу, члены которой следят за постами, картинками, видео и другим контентом и удаляют его в случае необходимости. Существует также группа экспертов по Афганистану, носителей языков дари и пушту, которые оказывают поддержку в этом вопросе.

Отмечается, что в компании еще не решили, что делать, если талибы* станут официальными властями в Афганистане, а пока руководствуются "авторитетом международного сообщества".

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России