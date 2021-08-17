МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента еще на 6,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Таким образом, общая сумма штрафов выросла до 23 миллионов рублей.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По следующему протоколу по этому же составу компанию оштрафовали на 5 миллионов рублей. На очереди на сегодняшнем заседании еще два протокола.

Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.