МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российское подразделение южнокорейской компании Samsung Electronics подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о запрете работы платежного сервиса Samsung Pay, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Сумма штрафов Google в России достигла 32,5 миллиона рублей

Как следует из материалов, размещенных в картотеке, ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" подало апелляционную жалобу на решение суда 11 августа. Во вторник, 17 августа, дело было направлено в суд апелляционной инстанции, на следующий день суд принял ходатайство к рассмотрению. Следующее заседание по этому делу состоится 31 августа.

В конце июня Арбитражный суд Москвы постановил запретить компаниям ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя платежный сервис Samsung Рау. Решение вынесено по иску о защите исключительных прав на патент от швейцарской компании "Сквин СА".

Истец утверждал, что компании без согласия правообладателя предлагают к продаже товар с изобретением по патенту, обладателем которого является "Сквин СА". Согласно документам суда, по этому патенту истец является обладателем исключительного права на изобретение "система электронных платежей".

Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца".