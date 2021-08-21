МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мобильные приложения обрабатывают персональные данные, имеют доступ к внутренним файлам, камере и диктофону, что делает их мишенью для злоумышленников, как распознать, что ваш телефон "перехватили" и защитить данные рассказал РИА Новости директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов. Мошенники начали предлагать фейковую бесплатную пиццу от имени банков

"Самая опасная уязвимость — компрометация канала передачи информации с устройства пользователя на сервер разработчика приложения. Успешная атака возможна, если эти данные не шифруются, и отсутствует проверка, что сервер и приложение – действительно те элементы, между которыми должно происходить взаимодействие", — рассказал Чернов.

Он пояснил, что когда пользователь подключается к открытой сети Wi-Fi, существует риск, что между сервером и приложением на устройстве пользователя возникнет посредник (Man-in-the-Middle).

"Злоумышленник становится посредником в передаче информации, и в зависимости от назначения приложения пользователь рискует утратить персональные, финансовые или учетные данные, провести ошибочную транзакцию. Если нужно войти в банковское приложение или другую программу, которая обрабатывает ценную информацию, не следует подключаться к публичным Wi-Fi", — отметил эксперт. Названы способы быстрой передачи информации со смартфона на компьютер

Специалист отдельно отмечает уязвимости, для использования которых хакеры пишут вредоносный код. "Последствия для пользователя могут быть разными: от перехвата данных и шантажа или продажи информации в Darknet до полного контроля устройства и совершения действия от имени жертвы. Понять, что устройство содержит вредонос, можно по ухудшению производительности, лагам или быстро садящемуся аккумулятору", — сказал Чернов.

Он также рекомендовал настроить автоматическое обновление приложений и ОС, при установке программ – давать доступ только к тем ресурсам, которые необходимы для выполнения их функций. "Пользователям Android следует использовать антивирус, скачивать приложения только из Google Play, файлы – из доверенных источников и ни в коем случае не делать root. Владельцам устройств на iOS – не ставить Jailbreak", — заключил эксперт.