МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Компьютерные технологии меняются быстрее, чем дети успевают перейти из средней школы в старшую, однако варианты купить ноутбук, который прослужит ребенку несколько лет, все же есть, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Эксперт объяснил, почему за вами следят в магазинах

"Сэкономить на ноутбуке можно, покупая технику "на вырост". Пообщайтесь с ребенком и постарайтесь понять, какая техника будет нужна ему через год-два. Затем, выбрав нужный вариант, сравните цены в разных магазинах, обратите внимание на распродажи, на возможности бонусных программ, на скидки и на другие возможности экономии", — рассказал Кувиков. По его словам, потратив чуть больше времени на исследование рынка и имеющихся в магазинах аналогов можно сэкономить до 10% стоимости техники.

"В старших классах школьники часто делают рефераты, отчеты, исследования, презентации и для этих целей им нужен мощный компьютер. В последнее время более популярны стали ноутбуки, поскольку с ними можно выйти и позаниматься в гостях у друзей, в кафе или даже на перемене в школе. Ноутбук удобно носить с собой и он обладает всем функционалом, необходимым для учёбы. К тому же, стационарный компьютер будет сложно установить в маленькой квартире", — объяснил эксперт.

Он отметил, что при выборе ноутбука для старшеклассника, в первую очередь, нужно обратить внимание на его внутренние характеристики. У системы должен быть мощный центральный (CPU) и графический (GPU) процессоры. Первый позволит справляться с большим объемом документов и одновременно работающих приложений, второй — с программами-иллюстраторами, монтированием видеороликов и другими задачами.

Современные школьники часто используют в учебе профессиональные программы: от дизайнерских и 3D-моделирования до анализа данных. Для детей, увлекающихся музыкой, важно обратить внимание на звуковые карты, наушники, специальные MIDI-клавиатуры и прочие музыкальные устройства, совместимые с ноутбуком.

"Технически оптимальный набор – ноутбук плюс монитор, к которому можно будет подключиться дома. Если школьник развивается в области компьютерных технологий, то для него будет достаточно простого офисного монитора. Для любителей визуальных искусств потребуется модель с цветопередачей повышенной точности, а для игроманов — специальный геймерский монитор с коротким временем отклика", — считает Кувиков.

"Немаловажные критерии — вес, диагональ и разрешение экрана, а также емкость батареи. Ноутбуки с большой диагональю и весом в 2-3 килограмма будут неудобными и тяжелыми для ребенка, и он практически всегда будет использовать его в качестве стационарного компьютера", — заключил эксперт.