МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Компьютерные технологии меняются быстрее, чем дети успевают перейти из средней школы в старшую, однако варианты купить ноутбук, который прослужит ребенку несколько лет, все же есть, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

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Эксперт объяснил, почему за вами следят в магазинах

"Сэкономить на ноутбуке можно, покупая технику "на вырост". Пообщайтесь с ребенком и постарайтесь понять, какая техника будет нужна ему через год-два. Затем, выбрав нужный вариант, сравните цены в разных магазинах, обратите внимание на распродажи, на возможности бонусных программ, на скидки и на другие возможности экономии", — рассказал Кувиков. По его словам, потратив чуть больше времени на исследование рынка и имеющихся в магазинах аналогов можно сэкономить до 10% стоимости техники.

"В старших классах школьники часто делают рефераты, отчеты, исследования, презентации и для этих целей им нужен мощный компьютер. В последнее время более популярны стали ноутбуки, поскольку с ними можно выйти и позаниматься в гостях у друзей, в кафе или даже на перемене в школе. Ноутбук удобно носить с собой и он обладает всем функционалом, необходимым для учёбы. К тому же, стационарный компьютер будет сложно установить в маленькой квартире", — объяснил эксперт.

Он отметил, что при выборе ноутбука для старшеклассника, в первую очередь, нужно обратить внимание на его внутренние характеристики. У системы должен быть мощный центральный (CPU) и графический (GPU) процессоры. Первый позволит справляться с большим объемом документов и одновременно работающих приложений, второй — с программами-иллюстраторами, монтированием видеороликов и другими задачами.

Современные школьники часто используют в учебе профессиональные программы: от дизайнерских и 3D-моделирования до анализа данных. Для детей, увлекающихся музыкой, важно обратить внимание на звуковые карты, наушники, специальные MIDI-клавиатуры и прочие музыкальные устройства, совместимые с ноутбуком.

"Технически оптимальный набор – ноутбук плюс монитор, к которому можно будет подключиться дома. Если школьник развивается в области компьютерных технологий, то для него будет достаточно простого офисного монитора. Для любителей визуальных искусств потребуется модель с цветопередачей повышенной точности, а для игроманов — специальный геймерский монитор с коротким временем отклика", — считает Кувиков.

"Немаловажные критерии — вес, диагональ и разрешение экрана, а также емкость батареи. Ноутбуки с большой диагональю и весом в 2-3 килограмма будут неудобными и тяжелыми для ребенка, и он практически всегда будет использовать его в качестве стационарного компьютера", — заключил эксперт.