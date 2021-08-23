МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Если платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут ограничивать работу в России, это ударит по самим компаниям, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Эксперт назвала приложения, "пожирающие" память смартфона

"Уверены, что если указанные сервисы по каким-либо причинам будут ограничивать свою работу в России, то это приведет лишь к финансовым потерям их материнских компаний и перетоку клиентов к конкурентам", — сказал дипломат.

"Упомянутые вами методы платежей не являются уникальными, многие банки уже используют собственные приложения для бесконтактной оплаты, равно как и производители мобильных устройств и крупные цифровые компании. Это сугубо коммерческие продукты, и вряд ли государству стоит вмешиваться в соответствующие сферы со своими наставлениями", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, идет ли речь об отходе России от этих сервисов, Биричевский сказал, что пока такой информации у него нет.

В конце июля Арбитражный суд Москвы запретил использовать платежный сервис Samsung Pay. Решение было вынесено по иску о защите исключительных прав на патент от швейцарской компании "Сквин СА", которая обвинила Samsung Electronics и ее российский офис в использовании ее технологии по патенту №2686003 без согласия правообладателя. Согласно документам суда, по этому патенту истец является обладателем исключительного права на изобретение патента "Система электронных платежей". Заявка на патент была подана "Сквин СА" в РФ в 2013 г.

Samsung Electronics может обжаловать решение суда в течение одного месяца.

Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay — третья по популярности система бесконтактных платежей в России, 17% россиян ей пользуются. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте "Сквин СА".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 августа.