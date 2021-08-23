КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — ПРАЙМ. Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему "РЕД ОС", передает корреспондент РИА Новости. В России представили банкомат с новой функцией

Работу операционной системы продемонстрировали на базе российского же процессора "Байкал-М" в корпусе стационарного персонального компьютера.

"В принципе, мы уже готовы к тому, чтобы в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии", — сказал сотрудник компании "Ред Софт" Борисову.

Вице-премьер поинтересовался, помогают ли компании квоты на закупку отечественной продукции, в содействии введения которых он принимал участие, и получил утвердительный ответ.

"Ред Софт" — разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг, резидент инновационного центра "Сколково". На сайте компании отмечается, что "РЕД ОС" — операционная система на основе ядра Linux, ее отличает "технологическая независимость и санкционная устойчивость".

Наиболее распространенными операционными системами в мире являются Windows, macOS и Linux.