КУБИНКА (Московская область), 23 авг — ПРАЙМ. Россия имеет все возможности, чтобы стать лидером в сфере искусственного интеллекта — главной технологии XXI века, заявил в понедельник первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. Разработчики представили российский ответ Windows

"Сегодня искусственный интеллект рассматривается всеми ведущими странами мира как средство достижения глобального доминирования. Российская Федерация обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта", — сказал он, выступая на круглом столе в рамках форума "Армия-2021".

По его словам, искусственный интеллект рассматривается также как инструмент достижения обороны и безопасности государства, технологии ИИ применяются для повышения эффективности решения задач российской армии.

Замминистра отметил, что главными направлениями работы российской военной и гражданской науки в сфере ИИ являются создание отечественных аппаратных платформ, программного обеспечения, банков данных и решение проблемы "черного ящика", а также этических и правовых норм применения искусственного интеллекта.

По его словам, структура проводимого в парке "Патриот" конгресса "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта" выстроена таким образом, чтобы обсудить эти направления и выработать решения по их дальнейшему развитию на тематических секциях.

"Интерес к конгрессу и уровень участников его мероприятий еще раз подчеркивает, что искусственный интеллект — главная технология XXI века. Желаю всем участникам Конгресса интересной и плодотворной работы", — сказал Цаликов.