МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ряд смартфонов Apple начинают работать быстрее, если изменить на них настройки региона. Об этом сообщило издание GizChina.

Пользователи соцсетей отмечают следующую особенность: при изменении региона в iPhone на Францию увеличивается производительность устройства. Журналисты объясняют это тем, что Apple не замедляет смартфоны французских потребителей из-за того, что местные власти оштрафовали компанию в 2020 году на 25 миллионов евро. Глава WhatsApp назвал новую идею Apple системой слежки

Дело в том, что опция снижения производительности активируется в телефонах Apple при достижении определенного уровня износа аккумулятора. Несколько лет назад представители компании объяснили, что это нужно для того, чтобы сохранять время автономной работы старых смартфонов. Однако на девайсы французских пользователей названное правило не распространяется. В этой связи смена региона на Францию на iPhone фактически является работающим способом ускорения устройства.

Энтузиасты решили проверить данный способ с помощью синтетических тестов. В случае iPhone 12 Pro увеличения производительности при смене региона не произошло — это связано с тем, что смартфон имеет новую батарею. Однако при тестировании iPhone 7 в бенчмарке GeekBench 5 тест показал разные результаты — 286 тысяч и 298 тысяч баллов. Получается, что при обновлении региональных настроек на 9% увеличивается производительность выпущенного в 2016 году смартфона.