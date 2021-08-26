МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент США Джордж Байден провел встречу с представителями крупнейших технологических корпораций страны. В ходе нее американский лидер заявил, что государство не в состоянии в одиночку справиться с проблемой обеспечения кибербезопасности, и попросил помощи у крупного бизнеса. Об этом сообщил телеканал CNBC. Странный твит Илона Маска потряс пользователей Twitter

Отмечается, что о своей готовности помочь США в борьбе с киберпреступниками, в том числе и с так называемыми "русскими хакерами", объявили Microsoft, Google, Amazon и IBM. Телеканал отмечает, что в случае с Google речь идет о пятилетней программе укрепления кибербезопасности, которая обойдется компании в 10 миллиардов долларов.

Microsoft собирается потратить 20 миллиардов за аналогичный срок. Компания также направит 150 миллионов долларов на помощь правительству, связанную с улучшением систем безопасности и подготовкой специалистов. В IBM заявили о готовности провести обучение 150 тысяч новых специалистов, которые смогут противостоять хакерам.

Журналисты CNBC отметили, что глава Apple Тим Кук присутствовал на встрече, однако о вкладе корпорации в дело обеспечения безопасности страны не объявил.