2021-08-26T14:42:00+03:00
2021-08-26T14:44:01+03:00
2021-08-26T14:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210826/834534748.html
Роскомнадзор заявил, что Twitter до сих не оплатил прошлогодний штраф
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания Twitter всё ещё не оплатила штраф в 4 миллиона рублей за нелокализацию данных пользователей в России, который был на неё наложен в 2020 году, отмечается на сайте... ПРАЙМ, 26.08.2021
роскомнадзор, twitter, штраф, новости, технологии, ит-бизнес
https://1prime.ru/images/83337/74/833377425.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83337/74/833377425.jpg
https://1prime.ru/images/83337/74/833377424.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83337/74/833377424.jpg
https://1prime.ru/images/83337/74/833377412.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83337/74/833377412.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Компания Twitter всё ещё не оплатила штраф в 4 миллиона рублей за нелокализацию данных пользователей в России, который был на неё наложен в 2020 году, отмечается на сайте Роскомнадзора.
В четверг суд в Москве оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей и Twitter на 17 миллионов за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ. Кроме того,
суд впервые оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 миллиона рублей также за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей.
"В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 миллиона рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил", — говорится в сообщении.