МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Компания Twitter всё ещё не оплатила штраф в 4 миллиона рублей за нелокализацию данных пользователей в России, который был на неё наложен в 2020 году, отмечается на сайте Роскомнадзора.

В четверг суд в Москве оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей и Twitter на 17 миллионов за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ. Кроме того, суд впервые оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 миллиона рублей также за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей.

"В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 миллиона рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил", — говорится в сообщении.