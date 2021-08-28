МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Быстрая разрядка смартфона, появление странных уведомлений или спама при заблокированном экране, блокировка антивирусных программ — все это может говорить о том, что на устройстве установлено зловредное программное обеспечение (ПО), сообщили РИА Новости эксперты по информационной безопасности. Эксперты узнали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях

Одним из основных признаков взлома устройства директор по информационной безопасности "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Александр Голубев назвал "неестественно быстрый разряд батареи аккумулятора". "Как правило, незадекларированное ПО "работает на вашем телефоне" в фоновом режиме, значительно подъедая заряд батареи", — отметил он.

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов указал, что когда речь идет о "банковских троянцах, майнерах, шпионском и сталкерском ПО, задача которых как можно дольше оставаться незамеченными", можно назвать лишь некоторые косвенные признаки заражения.

"В числе таких признаков: быстрая разрядка батареи, несмотря на то, что телефон может быть новым, перегрев устройства, расход большого объема интернет-трафика, появление странных уведомлений или незнакомых программ, которые вы не устанавливали. И это далеко не полный список", — сообщил собеседник агентства.

Однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство, по словам Галова, можно только с помощью "защитного решения". Однако, как отметил Голубев, в случае взлома устройства антивирусное ПО по неизвестным причинам может быть заблокировано, не поможет даже перезагрузка телефона.

Самостоятельная перезагрузка телефона "без видимых причин" — еще один из признаков взлома, уточнил специалист "Билайна". По его словам, также стоит насторожиться, если при разговоре по телефону присутствует непонятный шум и если устройство начинает "генерить рассылки по списку ваших контактов" и "странно себя вести": при заблокированном экране появляется спам, экран "прыгает" и прочее.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если пользователь обнаружил у смартфона признаки "заражения" "майнером или банковским троянцем", то нужно проверить устройство при помощи антивируса и удалить зловредное ПО, пояснил эксперт "Лаборатории Касперского" Галов. "Не лишним будет сменить пароль от важных сервисов: мобильного онлайн-банкинга, аккаунтов в социальных сетях, почты", — добавил он. Эксперт рассказал о самых опасных уязвимостях смартфонов

Если речь идет о так называемых сталкерских программах, то прежде чем удалять такое ПО, эксперт рекомендует подумать, не создаст ли этот шаг еще большую опасность: "инициатор слежки об этом вскоре, вероятнее всего, узнает и неизвестно, какими будут следующие шаги злоумышленника". Для того, чтобы уберечь устройство от взлома, специалист советует использовать "защитные решения".

"Иногда даже на официальные площадки (магазины приложений — ред.) могут проникать троянцы, поэтому стоит периодически проверять, какие приложения установлены на вашем устройстве и следить за тем, какие разрешения просят у вас только что скаченные программы. Если условное приложение "Фонарик" запрашивает разрешение на доступ к камере или микрофону, это повод насторожиться", — заключил собеседник агентства.

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