МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Сейчас пользователям в нашей стране угрожает новый тип банковского вируса, рассказал в интервью "Известиям" ведущий исследователь мобильных угроз "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев. Аналитики посоветовали, в каких валютах хранить сбережения

По словам аналитика, особенно уязвимы смартфоны Android.

"99,9% мобильных финансовых угроз ориентированы именно на Android. Во многом потому, что Android позволяет устанавливать приложения не только из официального магазина. А именно из сторонних источников — с вредоносных сайтов — пользователи обычно и скачивают вирусы", — объяснил Чебышев.

Обычный вирус-троянец маскируется под легитимное программное обеспечение, похищает данные пользователя и передает их мошенникам. Новый тип вредоносной программы ворует деньги из банковского приложения автоматически, без участия человека.



"Хакеры выясняют, что в приложении есть кнопка "Войти", и в какой области экрана она отображается. Они знают, что после нажатия на "Войти" появляются поля для ввода логина и пароля. А дальше — есть кнопка перевода денег. На основе этой информации мошенники создают троянца, который в злонамеренных целях использует документированные возможности Android, так называемые специальные возможности, позволяющие ему автоматически прокликивать в банковском приложении кнопки", — отметил эксперт.