МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Искусственный интеллект в системах "умных домов" позволяет экономить до 35% энергоресурсов, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев. Германия предрекла скорый конец энергетическому господству США

"С помощью математической модели, заложенной в программную платформу управляющей системы, и различных контроллеров мы экономим до 35% энергоресурсов. Все эти различные сервисы доступны конечному пользователю, будь то бизнес-центр, завод или жилой комплекс", — сказал Анцев.

Он пояснил, что это удается за счет интеграции всего инженерного оборудования здания в единую систему управления, которая собирает данные, обрабатывает их и позволяет ими управлять в онлайн-режиме.

Кроме того, в личном кабинете жильца в электронном виде отображаются показания счетчиков электричества, тепла, водопотребления, газа. Система создает комфортные условия за счет автоматического подбора оптимального освещения и климатических параметров в необходимое время. Также она позволяет управлять видеонаблюдением.

Полностью интервью с Иваном Анцевым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.