2021-08-30T13:19:22+03:00
2021-08-30T13:19:22+03:00
2021-08-30T13:19:22+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210830/834552401.html
Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами
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В интернете появилась еще одна мошенническая схема. На сей раз злоумышленники имитируют выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года, пишет "Коммерсант". Мошенники... ПРАЙМ, 30.08.2021
россия, кибербезопасность, банки, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В интернете появилась еще одна мошенническая схема. На сей раз злоумышленники имитируют выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года, пишет "Коммерсант".
Мошенники создают интернет-странички, похожие на сайты банков. Здесь россиянам предлагают ввести персональные данные для получения выплат.
Пользователь регистрирует свою карту: вводит ее номер и телефон. После этого его просят ввести код из СМС. Таким образом преступники получают доступ к онлайн-банку жертвы и списывают деньги со счета.
"Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", — прокомментировал сооснователь обучающего сервиса StopPhish Юрий Другач.
В частности, пишет "Ъ", мошенники активно маскируются под акцию от ВТБ. Это изданию подтвердили в прес-службе банка.
"В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам", — отметили в банке.