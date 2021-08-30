МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В интернете появилась еще одна мошенническая схема. На сей раз злоумышленники имитируют выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года, пишет "Коммерсант".

Мошенники создают интернет-странички, похожие на сайты банков. Здесь россиянам предлагают ввести персональные данные для получения выплат.

Пользователь регистрирует свою карту: вводит ее номер и телефон. После этого его просят ввести код из СМС. Таким образом преступники получают доступ к онлайн-банку жертвы и списывают деньги со счета.

"Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", — прокомментировал сооснователь обучающего сервиса StopPhish Юрий Другач.

В частности, пишет "Ъ", мошенники активно маскируются под акцию от ВТБ. Это изданию подтвердили в прес-службе банка.

"В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам", — отметили в банке.