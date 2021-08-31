МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Популярная социальная сеть Instagram собирается сделать обязательным указание даты рождения в аккаунтах. При этом те пользователи, которые не выполнят требование сервиса, будут лишены доступа к публикациям. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит данная соцсеть. В Facebook могут появиться видео- и аудиозвонки

Отмечается, что изменения коснутся только той части пользователей, которые не указали дату рождения раньше. При открытии приложения или сайта Instagram они получат уведомление о необходимости предоставить эту информацию. Если же после нескольких напоминаний юзер так и не выполнит требование компании, то он будет лишен доступа к своему аккаунту.

По мнению разработчиков, новое правило об указании даты рождения позволит защитить молодых людей от нежелательного контента в популярной соцсети. "Сейчас в целях безопасности аккаунты детей младше 16 лет автоматически создаются закрытыми. Также взрослым запрещено отправлять личные сообщения несовершеннолетним пользователям, если те не подписаны на них", — напомнили они.

В компании добавили, что собираются использовать искусственный интеллект для проверки достоверности информации о возрасте. Система будет анализировать информацию из постов, где пользователя поздравляют с днем рождения. Если юзер скажет, что он старше определенного возраста, а искусственный интеллект будет говорить об обратном, то человеку предложат несколько вариантов для подтверждения своего возраста.

Когда именно новое правило вступит в силу, не уточняется.