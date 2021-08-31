Facebook: Популярная соцсеть Instagram сделает обязательным указание даты рождения в аккаунтах
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Популярная социальная сеть Instagram собирается сделать обязательным указание даты рождения в аккаунтах. При этом те пользователи, которые не выполнят требование сервиса, будут лишены доступа к публикациям. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит данная соцсеть.
Отмечается, что изменения коснутся только той части пользователей, которые не указали дату рождения раньше. При открытии приложения или сайта Instagram они получат уведомление о необходимости предоставить эту информацию. Если же после нескольких напоминаний юзер так и не выполнит требование компании, то он будет лишен доступа к своему аккаунту.
По мнению разработчиков, новое правило об указании даты рождения позволит защитить молодых людей от нежелательного контента в популярной соцсети. "Сейчас в целях безопасности аккаунты детей младше 16 лет автоматически создаются закрытыми. Также взрослым запрещено отправлять личные сообщения несовершеннолетним пользователям, если те не подписаны на них", — напомнили они.
В компании добавили, что собираются использовать искусственный интеллект для проверки достоверности информации о возрасте. Система будет анализировать информацию из постов, где пользователя поздравляют с днем рождения. Если юзер скажет, что он старше определенного возраста, а искусственный интеллект будет говорить об обратном, то человеку предложат несколько вариантов для подтверждения своего возраста.
Когда именно новое правило вступит в силу, не уточняется.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210831/834561622.html