МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Windows 11, новая версия операционной системы от Microsoft, будет доступна для установки на устройства 5 октября, сообщила американская компания. Facebook запретит доступ в Instagram для ряда пользователей

"Сегодня мы рады объявить, что Windows 11 станет доступной 5 октября 2021 года. В этот день бесплатное обновление до Windows 11 начнет появляться для соответствующих критериям компьютеров с Windows 10, а компьютеры с предустановленной Windows 11 станут доступными для покупки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая версия операционной системы изначально будет представлена для новых устройств, а затем постепенно все соответствующие критериям устройства, которые уже есть на рынке, смогут быть обновлены. Компания ожидает, что бесплатное обновление будет доступно на всех подходящих устройствах к середине 2022 года.

Как сообщает Microsoft, Windows 11 будет отличаться от предыдущей версии дизайном и набором звуков. В меню "Пуск", которое будет работать на основе облачных технологий Microsoft 365, пользователи смогут увидеть недавно открывавшиеся ими файлы вне зависимости от устройства, которое они используют.

Изменения коснулись и Microsoft Store, дизайн и система поиска которого также были обновлены. Компания добавляет, что "с нетерпением ждет" продолжения работы по внедрению приложений Android в Windows и Microsoft Store.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.