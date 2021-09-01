МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии. РИА Новости ознакомились с документом. МФО стали отказываться от выдачи займов "до зарплаты" в интернете

"Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств.

Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.

Компании-инициаторы хартии также обязались обмениваться передовым опытом и новаторскими разработками по защите детей в интернет-пространстве, развитию их цифровых навыков и созданию комфортной и безопасной цифровой экосистемы для детей, развивать международное сотрудничество в вопросах защиты детей в интернет-среде, способствовать продвижению инициатив и подходов национальных институтов гражданского общества, технологических и медиакомпаний в этой сфере. СМИ: Facebook усилит цензуру новостной ленты

Участники хартии будут повышать цифровую грамотность и распространять знания о возможных рисках в цифровом пространстве среди детей, педагогов и родителей, реализуя информационные и просветительские кампании, налаживать продуктивный диалог по этим темам между собой, с властью, гражданскими институтами. Они обязуются содействовать развитию механизмов саморегулирования и внедрению социально-ориентированных проектов по защите детей в цифровой среде.

Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин. Медиагруппа МИА "Россия Сегодня" первой присоединилась к этому альянсу.