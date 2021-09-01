Эксперты AliExpress составили список самых популярных смартфонов среди россиян "от 25 тысяч рублей"
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правда ли, что чем дороже смартфон, тем он лучше? Разумеется, нет. Золотое соотношение цены и качества пока никто не отменял. По просьбе RG Digital эксперты AliExpress составили список самых популярных смартфонов среди российских пользователей в течение практически всего лета в ценовой категории "от 25 тысяч рублей". Его опубликовала "Российская газета".
Apple iPhone 11
За устройство, оснащенное 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, россияне готовы отдать 45 тысяч рублей.
Xiaomi Mi 10T Pro
Чаще всего пользователи выбирают смартфон в комплектации с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Устройство оснащено камерой на 108 Мп и обойдется в 49,9 тысячи рублей.
Xiaomi POCO F3
Смартфон в комплектации с 8 Гб оперативной, 256 Гб встроенной памяти и процессором Snapdragon 870 обойдется в 29,3 тысячи рублей.
Realme GT 5G
За устройство, оснащенное 8 Гб оперативной, 128 Гб встроенной памяти и 64-мегапиксельной основной камерой россияне готовы отдать 33,2 тысячи рублей.
Samsung Galaxy A52
Чаще всего пользователи выбирают смартфон в комплектации с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Устройство оснащено камерой на 64 Мп и обойдется в 34,6 тысячи рублей.
Apple iPhone 12
Устройство с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 70,3 тысячи рублей.
Apple iPhone XR
За устройство, оснащенное 3 Гб оперативной, 64 Гб встроенной памяти и 12-мегапиксельной основной камерой россияне готовы отдать 38,9 тысячи рублей.
Apple iPhone 12 Pro
Пользователи выбирают смартфон в комплектации с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Устройство оснащено камерой на 12 Мп и обойдется в 88,1 тысячи рублей.
Xiaomi Mi 11i
За устройство, оснащенное 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, россияне готовы отдать 36,5 тысячи рублей.
OnePlus 8
Устройство с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 32,7 тысячи рублей.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210901/834574707.html