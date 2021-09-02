ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. ВЭБ разработает схему финансирования проекта центра обработки данных в Приморском крае общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей, это следует из соглашения, подписанного на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил институт развития. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и дата-центр Key Point заключили соглашение (на ВЭФ — ред.) о сотрудничестве по реализации проекта по созданию центра обработки данных уровня надежности Tier III на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" (Приморский край). Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей", — сказано в сообщении ВЭБа.

Уточняется, что ВЭБ окажет содействие на взаимовыгодных условиях в разработке схем финансирования проекта, в том числе путем проведения предварительной экспертизы.

По словам заместителя председателя ВЭБа, члена правления Артёма Довлатова, реализация проекта создаст "опережающую инфраструктуру", в том числе для работы иностранных компаний в ДФО, а для населения это возможность полноценно использовать онлайн-сервисы за счёт роста в три раза скорости обмена данными.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.