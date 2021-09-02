ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных в Приморье стоимостью 1,8 миллиарда рублей
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. ВЭБ разработает схему финансирования проекта центра обработки данных в Приморском крае общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей, это следует из соглашения, подписанного на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил институт развития.
"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и дата-центр Key Point заключили соглашение (на ВЭФ — ред.) о сотрудничестве по реализации проекта по созданию центра обработки данных уровня надежности Tier III на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" (Приморский край). Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей", — сказано в сообщении ВЭБа.
Уточняется, что ВЭБ окажет содействие на взаимовыгодных условиях в разработке схем финансирования проекта, в том числе путем проведения предварительной экспертизы.
По словам заместителя председателя ВЭБа, члена правления Артёма Довлатова, реализация проекта создаст "опережающую инфраструктуру", в том числе для работы иностранных компаний в ДФО, а для населения это возможность полноценно использовать онлайн-сервисы за счёт роста в три раза скорости обмена данными.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210902/834583512.html