МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "Роскосмос" и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ", заявил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Рогозин рассказал Путину о перспективах развития космонавтики в России

В феврале директор московского представительства JAXA Ёсио Вада рассказал РИА Новости, что агентство обсуждает с "Роскосмосом" возможность изготовления для "Спектра-УФ" ультрафиолетового спектрографа для наблюдения за экзопланетами, но соглашения об этом еще нет.

"С 2021 года Япония полноправный участник проекта. Подписано соглашение между "Роскосмосом" и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с (российскими) Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет", — сказал Сачков.

Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.

Основной инструмент аппарата — космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра — будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.

Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.

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