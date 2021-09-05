МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Сериалы Netflix или видеоролики из соцсети TikTok не несут пользы для продуктивной деятельности разума, отметил в своем блоге основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Дуров оценил идею блокировки фейков о коронавирусе в интернете

По его словам, ум — самый мощный инструмент в распоряжении человека. "Нет ничего, что он не может сделать. Согласно многочисленным исследованиям, он активно генерирует новые идеи, даже когда мы отдыхаем или ничего не делаем. Часто мы можем найти решение сложных проблем просто после полноценного ночного сна", — написал Дуров.

Он подчеркнул, что точно так же, как физическое состояние зависит от того, какую пищу употребляет организм, психическое состояние зависит от качества информации, которую перерабатывает мозг. Если это реальные данные, позволяющие ему решать фундаментальные проблемы, он будет обрабатывать эти данные в фоновом режиме и предлагать неожиданные решения, добавил он.

Дуров отметил, что большинство предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить изменить мир, а случайно выбранными сериалами Netflix или видеороликами из соцсети TikTok. При этом человеческий мозг на глубинном уровне не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет подсознание заниматься поиском решений несуществующих проблем.

"Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента, которой его ежедневно наводняют "алгоритмы рекомендаций". Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом", — заключил основатель Telegram.

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