МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Количество атак на пользователей сервера Microsoft Exchange в августе 2021 года практически достигло 20 тысяч, по сравнению с июлем их число выросло на 170%, сообщила пресс-служба "Лаборатории Касперского". WhatsApp прекратит поддержку смартфонов с Android 4.0.4 и старше

"В августе 2021 года "Лаборатория Касперского" заблокировала 19 839 атак на пользователей серверов Microsoft Exchange. По сравнению с июлем число таких инцидентов увеличилось на 170%", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что данный рост связан с тем, что в текущем году появилось множество эксплойтов — видов вредоносных программ — под уязвимости в программном продукте, а владельцы устройств их вовремя не обновляют. Более 74 тысяч пользователей во всем мире столкнулись с эксплойтами для Microsoft Exchange Server за последние полгода.

"В последнюю неделю лета мы зафиксировали в России более 2,7 тысячи атак с применением эксплойтов ProxyShell. Уязвимости, для которых уже выпущены обновления, могут быть даже более опасны, чем уязвимости нулевого дня, ведь, поскольку информация о них доступна в публичном пространстве, ими могут воспользоваться гораздо больше злоумышленников", — рассказал специалист по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Евгений Лопатин, слова которого приводятся в сообщении.

Для защиты пользователей от подобных атак эксперты компании рекомендуют организациям как можно скорее обновить программный продукт, отслеживать исходящий трафик для своевременного обнаружения вредоносных подключений, создавать резервные копии важных данных и использовать защитные решения.