МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в МВД, Роскомнадзор и ФАС в связи с рекламной кампанией новой мошеннической схемы в соцсети Facebook. СМИ: Facebook усилит цензуру новостной ленты

"В Facebook началась рекламная кампания новой мошеннической схемы: пользователям обещают деньги за участие в инвестпрограмме "Роскосмоса". В рекламе используется портрет Владимира Путина и видеоролик с его участием, смонтированный из кадров новостей "Первого канала", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, после перехода по ссылке у пользователя появляется страница с логотипом "Вестей", где ему предлагается заполнить форму обратной связи. "Дальше все по классике: перезванивает оператор несуществующего колл-центра "Роскосмоса" и просит предоставить номер банковской карты", — пояснил парламентарий.

"Всю информацию я передал в МВД, Роскомнадзор и ФАС, попросил их провести проверку на предмет распространения фейковых новостей и мошенничества с использованием персональных данных", — отметил он.