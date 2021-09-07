САРАТОВ, 7 сен — ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Саратов ознакомился с создаваемым в городе технопарком Almaz-digital, где ему были представлены новейшие разработки потенциальных резидентов парка, а сам он дал старт строительству центра обработки данных (ЦОД) "Сбербанка". Сбербанк увеличил число подписчиков СберПрайм в 1,6 раза

В ходе осмотра, на котором главу правительства сопровождали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Минпромторга Денис Мантуров, заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов рассказал, что новый ЦОД станет крупнейшим в России и третьим по мощности центром в Европе. Предполагается, что он также станет одним из лучших в мире по безопасности.

Затем Кузнецов предложил Мишустину дать команду на старт строительства. По словам топ-менеджера "Сбербанка", первый этап строительства будет завершен в течение 15-18 месяцев. Затем премьер перешел на стенд "Ростеха", где ознакомился с продукцией предприятий "Алмаз" и "Контакт", в частности, СВЯ-усилителями, использующимися в космической и авиационной промышленности, и системами газовой безопасности для промышленности и животноводческих комплексов.

Главе правительства также рассказали о проекте центра коллективного проектирования, который откроет российским предприятиям удаленный доступ к системам автоматизированного проектирования и системам библиотек. Мишустин поинтересовался, работает ли "Ростех" над созданием российского аналога систем автоматизированного проектирования. Представитель госкорпорации назвал это направление неотъемлемой частью их работы. Сбербанк зафиксировал ускорение оттока валюты с депозитов физлиц

На стенде компании "Эр-Телеком" Мишустину рассказали о проектах в области искусственного интеллекта для систем "умный город" и "умный дом"и цифровизации различных отраслей промышленности. Здесь также был представлен созданный компанией образец робота-пса.

Технопарк будет создан на площадях Центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры (ЦНИИА). Срок реализации проекта — 2021-2025 годы. В качестве якорных резидентов технопарка могут выступить "ЭР-Телеком Холдинг", АО "Почта России", Группа компаний "Рубеж". Планируется, что технопарк будет специализироваться на разработках в сфере информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники и связи.